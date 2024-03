Tote bei israelischem Angriff auf Verteilzentrum

Israel will Gazastreifen „mit humanitärer Hilfe überschwemmen“

Weiters kündigte Israel mehr humanitäre Hilfe an. Wir versuchen, das Gebiet mit humanitärer Hilfe zu überschwemmen“, sagte der Sprecher des Militärs, Daniel Hagari zu ausländischen Journalisten. Sechs Hilfskonvois der Welternährungsorganisation seien über den als 96. Tor bekannten Sicherheitszaun in den Norden des Gebiets gelangt.