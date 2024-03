Aufmerksame Autofahrerin entdeckt nachts Unfall

Eine 48-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen lenkte am Mittwoch gegen 20.40 Uhr ihren Pkw entlang der B 137 hinter einem Lkw aus Schärding kommend Richtung Grieskirchen. Im Gemeindegebiet Taufkirchen nahm sie in der Dunkelheit links in der Wiese nächst der Bundesstraße kurz aufflackernde Lichter wahr.



In Dunkelheit keine Unfallstelle entdeckt

Sie drehte an der nächsten Kreuzung um und fuhr zurück, um nachzusehen, konnte dabei allerdings aufgrund der Dunkelheit keine Unfallstelle vorfinden. Zuhause erstattete sie Anzeige beim Notruf der Polizei. Eine Polizeistreife konnte bei der Nachschau in einem Feld etwa 40 Meter von der B 137 entfernt eine 31-jährige Unfalllenkerin aus dem Bezirk Grieskirchen, die schwer verletzt war auffinden und verständigten umgehend die Rettungskräfte und begannen mit Erste Hilfe-Maßnahmen.



100 Meter von der B137 entfernt

Das verunfallte Fahrzeug konnte etwa 100 Meter von der B 137 entfernt in der Wiese aufgefunden werden. Die Lenkerin wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus eingeliefert. Zudem stellte sich heraus, dass die Lenkerin keine Lenkberechtigung besaß, da ihr diese entzogen wurde.