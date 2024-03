Krafts dritte große Kristallkugel zum Greifen nahe

Kraft: „Es ist so dominant in meinem Kopf“

Nun beträgt der Vorsprung auf Kobayashi, am Mittwoch nur 14., bei vier ausstehenden Bewerben komfortable 303 Punkte. „Ich bin froh, dass ich so zurückschlagen konnte. Es ist so dominant in meinem Kopf, das kriegst du schwer raus. Du schaust immer nur, was Kobayashi macht. Er springt immer vorne rein und dann ist das ein bissl zermürbend, aber das war jetzt ein guter Schritt“, sagte Kraft nach seinem zwölften Saisonsieg. Und zum Abschluss steht Krafts Spezialität auf dem Programm, die dritte große Kristallkugel nach 2016/17 und 2019/20 ist zum Greifen nah.