Chebet sprengt in Eugene Weltrekord über 10.000 m

Die 110 m Hürden gingen in 13,03 Sekunden an Grant Holloway (USA/JWBZ), die 400 m Hürden holte sich Gerald Drummond (CRC) in 48,56 Sekunden. Bei den Frauen siegte die Äthiopierin Tsigie Gebreselama über 5.000 m in 14:18,76 Minuten (JWBZ), die 1.500 m wurden in 3:53,75 Minuten Beute der Äthiopierin Diribe Welteji.