Am Freitag noch Turnier gespielt, dann starb er!

„In gewisser Weise war es das Monster in mir“

2017 hatte der Amerikaner gleich in seinem ersten Profijahr die Barbasol Championship gewonnen. Viele Jahre später gestand er, dass er bei diesem Turnier drei Tage verkatert gespielt habe. Murray: „Das Beste und das Schlimmste, was mir je passiert ist, war mein Sieg in meinem Rookie-Jahr. Ich glaube, der Alkohol hat eine Seite in mir zum Vorschein gebracht, die nicht ich war. In gewisser Weise war es das Monster in mir.“