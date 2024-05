Vikings und Raiders feiern in ELF Auftaktsiege

Die Vikings, ELF-Champions von 2022 und Halbfinalisten der Vorsaison, gewannen am Samstag bei den Fehervar Enthroners in Ungarn ungefährdet mit 43:18. Die Raiders Tirol fertigten in Mailand die Milano Seamen mit 32:0 ab. In einer Woche kommt es in der Generali Arena in Wien zum „Battle of Austria“.