Ab 21 Uhr LIVE: OSC Lille gegen Sturm Graz

Ilzer wollte Überlegungen zur Aufstellung des Gegners nicht allzu strapazieren. Lille sei als Topteam der französischen Liga nicht nur in der ersten Elf qualitativ mehr als gut besetzt, so seine Botschaft. Sturm darf auf rund 600 mitgereiste Fans bauen, die den Weg in den Norden Frankreichs per Bus oder auch mit dem Flieger via Brüssel antraten. Aus Belgiens Hauptstadt sind es per Bus oder Bahn weniger als zwei Stunden nach Lille.