Endlich „echter Lohn“ für Menschen mit Behinderung

Zwei Jahre lang wird das Projekt in Kärnten getestet. Vier Standorte wurden bestimmt, an denen es aktuell Einschulungen gibt. Silke Ehrenbrandtner, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Kärnten, gab Einblick: „In den ersten Wochen steht ganz viel ‚training on the job‘ auf dem Programm. Es geht um Pünktlichkeit, es geht um das Arbeiten im Team. Nach dieser Trainingsphase kommen die Teilnehmenden in unterschiedliche Betriebe, wo sie erstmals ihrer Arbeit vor Ort nachgehen werden.“ Mittlerweile haben sich auch einige Betriebe gemeldet die sich als Arbeitgeber anbieten wollen. 19 Stunden pro Woche arbeiten die Menschen mit Behinderungen dann in den Betrieben in unterschiedlichsten Bereichen.