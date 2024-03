Attersee: Steht alte Villa unter Denkmalschutz?

Die Pläne des Landesinnungsmeisters der Baumeister, Norbert Hartl, sorgen für Diskussionen am Ostufer des Attersees: Wie berichtet, verkaufte die Methodistenkirche das Chandlerhaus in Steinbach am Attersee an den Eigentümer einer Baufirma und Immobilienentwickler – samt Seegrundstück und landwirtschaftlicher Nutzfläche.