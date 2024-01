Wurde alte Schule am Attersee zu billig verkauft?

Waren 3,6 Millionen Euro als Kaufpreis angemessen?

So weit, so gut. Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner müssen jetzt jedenfalls kritische Fragen beantworten. Die Grünen, die Neos und die SPÖ stellten nach Bekanntwerden des Immobilien-Deals schriftliche Anfragen und wollen etwa wissen, unter welchen Bedingungen der Verkauf zustande kam. Weiters wird gefragt, ob der Kaufpreis in der Höhe von 3,6 Millionen Euro angemessen war. Und: „Wer hatte sonst noch ein Interesse am Kauf dieser Immobilie“, fragen für die Neos Felix Eypeltauer und Julia Bammer.