Punkteabzug gegen Rapid: „Gibt schon eigenes Büro“

Die Bundesliga hat angesichts der zahlreichen Vorfälle bei Rapid gerade einiges zu tun. Aufgrund von sicherheitsrelevanten Vorfällen beim Wiener Derby gegen die Austria am 25. Februar wurden die Hütteldorfer am Dienstag erneut bestraft. In der kommenden Saison startet Rapid also mit einem Minus von zwei Punkten.