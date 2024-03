Rapid startet mit Minus-Punkten in die neue Saison

Der Senat 1 der Österreichischen Fußball-Bundesliga hat am Dienstag zu den sicherheitsrelevanten Vorfällen beim Wiener Derby getagt und beschlossen, dass Rapid mit zwei Minus-Punkten in die kommende Saison 2024/25 starten wird. Zudem gibt es eine Geldstrafe. Rapid will „den weiteren Instanzenweg beschreiten“.