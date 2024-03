Nächster U-Ausschuss: Zeugenschwund vor Auftakt

Laut ÖVP habe man Teufel „aktenbedingt“ abgesagt, gewisse Unterlagen seien noch nicht vollständig ausgewertet, hieß es. An anderen Absagen von FPÖ-nahen Auskunftspersonen übte Fraktionsführer Andreas Hanger bereits am Rande des COFAG-Untersuchungsausschusses am Donnerstag massiv Kritik. Immerhin: Eine aktuelle Liste umfasst noch immer 70 potenzielle Auskunftspersonen, die die ÖVP laden könnte.