Wieder verstörende Bilder aus Schweinestall

Zwei Betriebe, derselbe Betreiber

Besonders pikant ist diese Aufdeckung der Tierschützer: „Im aufgedeckten Fall in der Südsteiermark hatten die Schweine abgeschnittene Schwänze, was so längst verboten ist. Der Betreiber hat sich darauf herausgeredet, dass er die Ferkel bereits so zugekauft hat! Aufgrund der Ohrmarken ist die Herkunft erkennbar. Und es ergibt sich aufgrund Ohrenmarkenvergleichen und Firmenbuchauszügen: Der Betreiber im riesigen Mastbetrieb in der Südsteiermark ist auch der Geschäftsführer jener Firma, die die Ferkel ,produziert´. Wo die Schwänze abgeschnitten wurden“, so David Richter.