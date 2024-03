Um 21:40 Uhr war die Saison der Black Wings vorbei

Auch Bozen im Halbfinale

St-Amant erzielte im Schlussabschnitt noch das Ehrentor für den EHC, der am Ende klar und deutlich mit 1:5 verlor. „Bitter! Ich denke, dass wir uns mehr verdient hätten“, meinte Romig am Ende. „Die Spiele hier waren knapper als die Ergebnisse“, sagte Coach Philipp Lukas nach dem Saisonende – das mit einer 1:2-Niederlage in Bozen auch den VSV ereilte. Vorarlberg verkürzte mit einem 6:1 (!) beim KAC auf 2:3, Fehervar führt nach dem 3:2 über Pustertal ebenfalls 3:2. Während sich die Linzer Eishockey-Fans nur noch aufs WM-Vorbereitungsspiel von Österreichs Nationalteam am 20. April in Linz gegen Tschechien freuen dürfen.