England: Ältester fossiler Wald der Welt entdeckt

Prototypen der heutigen Baumarten

Die Fossilien wurden in der Nähe der Stadt Minehead, am Südufer des Bristolkanals - einer Bucht zwischen England und Wales -, gefunden. Die versteinerten Bäume, Calamophyton genannt, ähneln auf den ersten Blick Palmen, waren so etwas wie Prototyp der Baumarten, wie wir sie heute kennen. Ihre Stämme waren nicht aus massivem Holz, sondern dünn und in der Mitte hohl. Außerdem fehlten ihnen Blätter und ihre Zweige waren mit Hunderten Zweigen ähnelnden Strukturen bedeckt.