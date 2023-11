ÖSV-Dame nach Auftakt-„Riesen“ in der Zwickmühle

Übersee-Tournee startet

Am Freitag geht es in den US-Bundesstaat Colorado. „In Copper Mountain werden wir Riesentorlauf und Super-G trainieren“, verrät die Head-Pilotin, deren nächsten Renneinsätze bei den Weltcup-Riesentorläufen an der US-Ostküste in Killington (25.11) und im kanadischen Tremblant (2. und 3.12.) geplant sind.