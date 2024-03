Hunderte Palästinenser durften nicht zu Tempelberg

Die Sicherheitslage solle wöchentlich bewertet werden, hieß es. Israels Regierung rechnet im Westjordanland und rund um die heiligen Stätten in der Altstadt von Jerusalem mit erhöhten Spannungen im Ramadan. In den palästinensischen Gebieten hat der Fastenmonat am heutigen Montag begonnen.