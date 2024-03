1,9 Milliarden Muslime starten in den Ramadan

Am Abend des 10. März 2024 beginnt der Fastenmonat Ramadan. Für weltweit 1,9 Milliarden Muslime gilt dieser als besonders heilig und ist untrennbar mit einem 30 Tage währenden Fasten und der besonderen Hingabe an Allah verbunden. Er endet am Abend des 8. April. Das Fest des Fastenbrechens folgt tags darauf.