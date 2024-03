Siegendorfs „Kleinkrieg“ wird zum großen Problem

Das will wiederum Stenger nicht auf sich sitzen lassen, wehrt sich. „Das stimmt einfach nicht. Der Tennisverein hat alle Rechnungen vorgelegt. Absehen davon, hat der Traditionsverein jahrelang keinerlei zusätzliche Förderungen bekommen. Solche Anschuldigungen sind an Geschmacklosigkeit nicht mehr zu überbieten und eines Präsidenten nicht würdig. Der ASV ist bis dato der am besten geförderte Verein in Siegendorf. Die Gemeinde unterstützt den ASV mit 6.000 Euro jährlich und übernimmt mehr als zwei Drittel der Gesamtkosten für Tribüne und Kantine in Form von jährlichen Rückzahlungen an den Bauträger. Es geht hier auch um Glaubwürdigkeit und um Fairness den anderen Vereinen und vor allem dem Steuerzahler gegenüber. Als Bürgermeisterin ist es meine Verantwortung, alle Vereine gleich zu behandeln.“