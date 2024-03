Zweite Kindesentziehung: „Habe sie nur beschützt“

Tochter aus dem dritten Stock abgeseilt?

Am 15. Februar soll der problematische Kontakt mit dem Jugendamt schließlich in einem abstrusen Vorfall geendet sein: Die Wiener Mutter habe - als die MA 11 an ihre Tür klopfte - die Vierjährige mit zusammengebundenen Bettlaken und einer Kinderschaukel aus dem dritten Stock abgeseilt. Eine Gefährdung der körperlichen Sicherheit klagt die Staatsanwaltschaft an.