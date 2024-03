Jahrzehnte voller Schmerzen bringen keine Pension

Anstrengung führte rasch zu Erschöpfung

Schmerzen und wenig Unterstützung von Kollegen zwangen ihn dann bald, seinen Arbeitsplatz in der Küche zu verlassen und einen Job in der Poststelle anzunehmen. „Eine körperlich zu anstrengende Arbeit sowie Mobbing führten zur totalen Erschöpfung mit Psychosen, Panikattacken und Depressionen“, schildert Töpfer. Wieder folgten Rückfälle mit längeren Krankenständen. Töpfer investiert Unsummen in Medikamente und in private Psychotherapieplätze. „Der Aufwand ist beträchtlich, das Krankheitsbild bleibt aber unverändert.“