Ein würdiger Abschied von Salzburgs Alt-Erzbischof

Die Sonne schien durch die Fenster hinter dem Altar, als die Trompeten und Trommeln zu Henry Purcells „Trauermusik“ am Samstagmorgen durch den Dom hallten. In dieser schon fast ehrfürchtigen Stimmung begann der Trauergottesdienst zu Ehren des am 22. Februar verstorbenen Alt-Erzbischofs Alois Kothgasser (86). Bereits am Freitag war der Dom gesperrt, um Sessel für die fast 1500 Trauergäste und Blumenschmuck herzurichten.