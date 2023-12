Gehirnblutung! Sorge um Alt-Erzbischof Kothgasser

Bereits am Donnerstagmorgen hatte Kothgasser die Gehirnblutung erlitten. Daraufhin wurde er sofort ins Krankenhaus gebracht. „Er ist bei Bewusstsein und ansprechbar. Sein Zustand ist stabil“, teilt nun die Erzdiözese via Aussendung mit. Der jetztige Erzbischof Franz Lackner stehe mit ihm in Kontakt und bitte auch um das Gebet für seinen Vorgänger. Kothgasser war anlässlich einer Buchpräsentation in der steirischen Landeshauptstadt.