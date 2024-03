Altes Brauchtum: In Mauer wird wieder geratscht

Ratschen am Karsamstag

Am Karsamstag, dem 30. März, um 12 Uhr, werden nach jahrzehntelanger Pause erstmals wieder die Ratschen in Mauer erklingen! Es wird ein so genanntes „Stand-Ratschen“ vor der Kirche St. Erhard am Maurer Hauptplatz sein. Und Paleta hofft auf eine rege Beteiligung: „Alle, die einst beim Ratschen dabei waren, sind herzlich eingeladen, wieder mitzumachen. Aber auch jene, die in ihrer Kindheit oder Jugend nicht dabei sein konnten, sind gerne gesehen. Es ist nie zu spät, etwas Neues zu probieren!“