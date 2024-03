Neue Woche beginnt dicht bewölkt und verregnet

Bereits am Sonntag ziehen dichte Wolken über das ganze Land. Bis zum Nachmittag kann es auch immer öfter regnen. Nur im Norden scheint zunächst noch länger die Sonne. Am Nachmittag steigt dann aber auch hier die Schauerneigung stark an. Der Wind weht im Osten und entlang der Alpennordseite zeitweise etwas kräftig. Die Tageshöchsttemperaturen liegen je nach Regen und Föhn bei fünf und 17 Grad.