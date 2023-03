Fastenmonat Ramadan beginnt wieder

Am Abend versammeln sie sich dann traditionell mit der Familie und mit Freundinnen sowie Freunden, um das Fasten zu brechen. In Saudi-Arabien, das die heiligsten Stätten des Islam hat, wird diese Regel sehr streng umgesetzt: Restaurants bleiben bis zum sogenannten Iftar-Essen bei Sonnenuntergang geschlossen. Dort versammeln sich Gläubige vor allem nachts zum Beten in Moscheen. Sowohl in Saudi-Arabien als auch in Katar beginnt der Ramadan am Donnerstag.