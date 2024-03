Mahnwache in Wien zur Erinnerung an Femizide

Zum Weltfrauentag wurde am Rochusmarkt in Wien-Landstraße eine Mahnwache in Reaktion auf die Femizide abgehalten, um dem Tod einer 51-Jährigen und ihrer 13 Jahre alten Tochter am 23. Februar zu gedenken. „Diese grausamen Morde sind Teil einer alarmierenden Serie von sieben Femiziden, die im Jahr 2024 bereits verzeichnet wurden“, hieß es in dem Aufruf.