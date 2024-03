Wohin die steirische Auto-Industrie steuert

Autos, so weit das Auge reicht: Am Wochenende trifft sich die Autobranche bei der Motion Expo in der Grazer Messe zwischen Maserati mit Flügeltüren, 50 Jahre alten VW-Käfern und elektrischen Familien-SUVs. Es ist ein Eldorado für Autonarren und gleichzeitig ein Zusammentreffen einer gebeutelten Branche: Corona, Lieferprobleme, die unsichere politische Zukunft des Verbrenner-Motors - all das setzt den Autobauern und -verkäufern zu.