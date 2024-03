Ornella Muti: Kritik wegen Auftritt in Russland

Großmutter aus St. Petersburg

„Als ich darüber nachdachte, wie ich Italien und Russland einander näher bringen könnte, dachte ich an die große Schauspielerin Ornella Muti“, sagte Jorit laut Medienangaben. Die Schauspielerin, deren Großmutter mütterlicherseits aus St. Petersburg stammte, ist in Russland sehr beliebt und war in den vergangenen Tagen in Moskau, um an der Modewoche teilzunehmen, wo ihre Tochter Naike Rivelli als Model über den Laufsteg lief.