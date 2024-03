„Vormund“ für Benko | Ein armer Mann?

„Vormund“ für Benko. Er war der österreichische Wirtschafts-Wunderwuzzi, alles wurde zu Gold, was er in seine jungen Hände nahm. Und seine Errungenschaften stellte er auch gerne in die Auslage. Nun zerrinnt dieses Gold in seinen Händen. Seit Monaten kracht ein Unternehmen nach dem anderen aus René Benkos Signa-Reich in die Pleite. Gestern der nächste Paukenschlag, als via krone.at bekannt wurde, dass der Tiroler Mega-Pleitier beim Landesgericht Innsbruck einen Insolvenzantrag gestellt hat. Das heißt: René Benko ist zahlungsunfähig, die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens nur mehr Formalität. Betroffen: das gesamte unternehmerische und private Vermögen, alle Vermögenswerte fallen in die Insolvenzmasse. Der Ex-Wunderwuzzi wird damit vor dem Insolvenzverwalter zum gläsernen Menschen–sein „Finanz-Vormund“ kann sämtliche Finanzaktivitäten, alle Geldflüsse hinterfragen. Spannend!