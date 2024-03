Tirol: Rabiates Ehepaar ging auf Parkwächterin los

Der Vorfall, der zur Anklage wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt führte, hatte sich Mitte Oktober letzten Jahres in Reutte ereignet. An diesem Tag hielt der 41-Jährige mit seinem Auto irgendwo zwischen Fahrradstreifen und Parkplatz. Dafür ermahnte ihn die Parkraumwächterin. Danach kam es zu einer tumultartigen Situation, die auch ein Zeuge so bestätigte.