Trump gegen Biden fix - Demokrat hat ein Problem

Das könnte für den 77-Jährigen zum Problem werden. Denn am Ende des Rennens war Haleys Kampagne zu einem Sammelpunkt für die unterschiedlichen Anti-Trump-Kräfte in der Partei geworden, darunter einige wohlhabende Spender. Tatsächlich findet Haley Anklang bei moderat-konservativen Wählerinnen und Wählern, die Trump zu extrem und zu alt finden und die auch wegen der gegen ihn laufenden Strafverfahren besorgt sind. Dass Haley in Vermont gewonnen hat und in anderen Staaten zweistellige Prozentzahlen einfahren konnte, sind zudem durchaus Warnsignale für Trump. Denn für den Sieg gegen Biden am 5. November reicht die sektenartige Unterstützung nicht, die er an der rechten Basis genießt. Vielmehr wird es darauf ankommen, dass er bei politisch in der Mitte stehenden Wählern punktet.