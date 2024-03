Gasthaus-Sport? „Trainieren 20 Stunden pro Woche!“

Es geht um jedes Gramm

Er räumt mit Vorurteilen auf: „Von Gasthaus-Sport ist da keine Rede mehr. Im Spitzenbereich stehen wir bis zu 20 Stunden pro Woche am Eis, trainieren auch regelmäßig Ausdauer.“ Dazu kommt das Tüfteln am Material - beim Eisstock geht‘s um jedes Gramm. „In der Spitze war‘s immer schon professionell, nur hat‘s in Kärnten die Spitze nicht wirklich gegeben“, sagt Kronewetter, der der erste Kärntner im Nationalteam seit den 80er-Jahren ist.