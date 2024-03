Mitten im Jubel: Reifnitz-Pokal war sofort kaputt

Kärntens Eishockey-Unterhaus ist mit dem Finale der Division I in der heißen Phase. In den unteren Klassen haben sich bereits sechs Klubs als Meister gekürt. Die „Krone“ stellt diese in einer eigenen Serie vor. In der Unterliga Ost I holten sich die Reifnitz Trouts im Finale gegen Spartans Althofen den Titel.