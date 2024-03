Ex-Stadtvize Dolinar liegt auf der Intensivstation

In den letzten Wochen stand Alois Dolinar permanent in den Schlagzeilen, wegen einer Wohnungsaffäre musste er als Vizebürgermeister in Klagenfurt zurücktreten. Eine Zuweisung einer Genossenschaftswohnung an seinen Sohn war das politische Ende. Aber nur eine Woche nach der Ablöse passierte der folgenschwere Sturz von der Leiter. Dolinar stürzte aus vier Metern Höhe in die Tiefe, schlug mit dem Kopf am Beton ein.