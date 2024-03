Österreicher tauschen Hotelzimmer gegen Wohnmobil

Beim Mieten eines Camping-Fahrzeuges muss meist eine hohe Kaution hinterlegt werden, damit sich die Vermieter schadlos halten können, wenn etwas passiert. Die Kosten dafür liegen in der Regel zwischen 600 und 1.000 Euro. Hier empfiehlt der Experte, sich vorab genau anzuschauen, unter welchen Umständen die Kaution nicht vollständig zurückerstattet wird. Sonst kann es zu einem bösen Erwachen am Ende der Reise kommen. „Vor der Buchung sollte man die Geschäftsbedingungen und den Versicherungsschutz genauestens prüfen. So kann schon im Vorhinein eingeschätzt werden, ob Zusatzkosten anfallen“, erklärt Mehlmauer. So wird zum Beispiel häufig ein Aufschlag für junge Lenkerinnen und Fahrer unter 25 Jahren verrechnet.