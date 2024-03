Gutes Spitalspersonal durch höheren Lohn halten

Zu beneiden ist Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher nicht, denn in Sachen Spitalspersonal und Gehaltserhöhungen sitzt sie quasi zwischen zwei Stühlen. Der Gesundheitsbereich hat sich in den vergangenen Jahren zum Fass ohne Boden entwickelt, in das inzwischen rund ein Viertel des gesamten Landesbudgets fließt.