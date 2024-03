Erster Termin von Kate nach OP bekannt gegeben

Auch Charles anwesend

„Trooping the Colour“ findet in diesem Jahr am 15. Juni statt–in Anwesenheit von König Charles III., der zurzeit wegen einer nicht näher genannten Krebserkrankung behandelt wird. Das Staatsoberhaupt hat im November Geburtstag. Charles hält aber an der Tradition fest, die Parade in einer Jahreszeit auszurichten, wenn mit besserem Wetter gerechnet werden kann.