Manuel Feller: „Es ist ein grausiges Gefühl“

Nach dem Slalom eilte der ÖSV-Tross zum Flughafen, flog trotz angekündigten Sturms wie geplant von Aspen nach Denver, dann weiter nach München. Knapp 14 Stunden Flugzeit, in denen Manuel Feller viel Zeit zum Nachdenken hatte. Wiewohl die Rechnerei im Slalom-Weltcup seit Monaten eine „dauernde Belastung für den Schädel ist“: „Es ist ein grausiges Gefühl, so am Start zu stehen, da kriegt man alle Zustände.“