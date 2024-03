Slalom der Herren in Aspen ab 17 Uhr LIVE

Vielleicht wäre es eine ganz andere Saison geworden, hätte Feller am 19. Februar des Vorjahres schon seinen Halbzeitfluch beerdigt. Das Drehbuch war schon damals filmreif gewesen: Dass er beim Einfahren für den WM-Slalom böse auf die Hüfte gestürzt war. Dass er dann aber im ersten Durchgang Bestzeit fuhr. Statt Gold gab es aber nur Enttäuschung in Form von Platz sieben. Zurück blieb ein Knochenmarksödem, das ihn bis weit in den Sommer hinein in der Vorbereitung begleitete.