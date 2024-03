Feller vor Showdown: „Da kriegt man alle Zustände“

Feller erzählte nach dem Slalom von seiner angespannten Gefühlslage am Start. „Da kriegt man alle Zustände. Aber für die Skifans ist es cool, ein bisserl ein Match zu sehen“, sagte er zur vertagten Entscheidung. Es sei aber ein Privileg, in so einer Situation zu sein. „Von dem her nehme ich es gern an. Es heißt nochmals ein bissl zittern.“ Straßer sieht das ähnlich. „Gut für die Zuschauer, wenn es noch ein bissl Spannung gibt.“ Und in der Hoffnung, dass sich Feller das ORF-Interview ansieht, fügte er mit einem Grinser an: „Kranjska Gora und Saalbach, da sind meine zwei Lieblingshänge.“ Dort gehen die finalen Slaloms in Szene.