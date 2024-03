Wildtiere illegal erschossen und Waffen gehortet

Waffenverbot ausgesprochen

„Bei einer in den frühen Morgenstunden am Montag durchgeführten Hausdurchsuchung in den Wohnräumlichkeiten der beiden Verdächtigen konnten mehrere teils verbotene Waffen sowie Jagdtrophäen sichergestellt werden.“ Gegen die beiden mutmaßlichen Täter wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.