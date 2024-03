ÖGK will verpflichtende Überweisung zu Facharzt

„Drastische Maßnahme“

Die Ärztekammer reagierte am Sonntag wenig begeistert. „Den Weg zum Hausarzt mit derart drastischen und alternativlosen Maßnahmen zu erzwingen, würde durch die plötzliche Überlastung der Allgemeinmedizin zum Kollaps führen“, sagte Dietmar Bayer, stellvertretender Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. Kritik kam auch von FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak. „Einen solchen Schritt bei einem Mangel an niedergelassenen Ärzten zu planen, grenzt an einen Super-GAU und würde den niedergelassenen Bereich kollabieren lassen“, sagte er.