Rosa Baby-Elefant im Kruger-Nationalpark gesichtet

Albino-Elefanten in manchen Ländern heilig

Sowohl in Indien als auch in Myanmar und Thailand gelten Albino-Elefanten seit Jahrhunderten als Symbol für Macht und Glück der Herrscher und gelten als heilige Tiere. Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts schmückte sogar ein weißer Elefant die Flagge von Thailand, das damals noch Siam hieß.