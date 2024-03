Erste Niederlage für Trump in Washington D.C.

Siege in Hochburgen Missouri und Idaho

Erst am Samstag hatte sich Trump bei den Vorwahlen in den Republikaner-Hochburgen Missouri und Idaho haushoch durch. Davor hatte er sechs Vorwahlen gewonnen, unter anderem in Haleys Heimatstaat South Carolina. Am Montag finden noch Wahlen in North Dakota statt, ehe am „Super Tuesday“ 15 Staaten und ein US-Territorium ihre Vorwahlen abhalten.

Insgesamt werden an diesem Tag 874 Delegiertenstimmen vergeben. Trump hält derzeit bei 247 Delegiertenstimmen, Haley bei 43. Für die Nominierung beim Parteitag im Juli sind 1215 Stimmen erforderlich.