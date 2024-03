Beben der Stärke 3,7 bei gefährlichem Supervulkan

Das Gebiet rund um die süditalienische Großstadt Neapel ist am Sonntagvormittag von einem leichten Erdbeben erschüttert worden. Das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) gab die Stärke mit 3,7 an und verortete das Epizentrum in den sogenannten Phlegräischen Feldern.