Teure Mietkaufwohnungen: Bundesrechnungshof am Zug

Der damalige Landesrat Hans Seitinger (ÖVP) beteuerte stets, ihm seien die Hände gebunden, er könne nicht in gemeinnützige Bauvereinigungen hineinregieren. Eine Argumentation, die der Opposition in Person von Werner Murgg (KPÖ), Stefan Hermann (FPÖ) und Lambert Schönleitner (Grüne) seit jeher sauer aufstieß. „Die Aufsichtspflicht über die Wohnbauträger ist von elementarer Bedeutung für das Land Steiermark. Nicht zuletzt deshalb, weil jährlich Millionenförderungen an die Vereinigungen fließen. Für das Jahr 2023 sind im Globalbudget Wohnbau Auszahlungen in der Höhe von 277,2 Millionen Euro vorgesehen. Ein nicht unerheblicher Teil davon fließt an die Wohnbauträger“, so FPÖ-Klubobmann-Stellvertreter Stefan Hermann.