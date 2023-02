Mietkauf-Nepp in Graz: 16 Klagen eingereicht

Land Steiermark macht nun Druck

Wie sich herausgestellt hat, ist das Land aber sogar dazu gezwungen, für die Einhaltung der ursprünglichen Verträge zu sorgen! Das steht nämlich in der Förderzusage der für Wohnbau zuständigen Abteilung 15 an die ENW, welche jetzt aufgetaucht ist. Die Bedingung ist die Einhaltung des so genannten „Steirischen Modells“. Das bedeutet: Die Wohnungen können nach zehn Jahren Miete zum Herstellungspreis zuzüglich eines Zwei-Prozent-Zuschlages erworben werden.