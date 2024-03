Autofahrer soll mit Absicht in Menge gerast sein

Wie berichtet, handelt es sich laut Polizei nicht um einen Terrorakt. Der mutmaßliche Täter war zunächst am Rodlo-Platz in der Hafenstadt Stettin in mehrere Menschen gefahren, die an einer Straßenbahnhaltestelle gewartet hatten. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle und rammte kurz darauf mit seinem Auto drei andere Fahrzeuge.